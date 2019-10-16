Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину после избрания президентом Владимира Зеленского, чтобы восстановить утраченные в президентство Петра Порошенко позиции.

На деле же Коломойский за каких-то три месяца не только наверстал упущенное, но и развернул новые масштабные схемы обогащения. Его компании импортируют дешевый уголь и электроэнергию из РФ, а ферросплавный бизнес процветает. Сам олигарх изменил риторику по отношению к России и уже называет агрессию РФ на Донбассе "гражданским конфликтом". И это не случайно, ведь бизнес и политика в Украине тесно переплетены. В обмен на возможность Коломойского зарабатывать Украина обязалась пойти на уступки Кремлю по Донбассу. Главный переговорщик Зеленского Андрей Ермак является архитектором схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера", которую в Киеве называют актом капитуляции. По нашей информации, именно это стало причиной конфликта главы СНБО Александра Данилюка с Ермаком и с людьми Коломойского в окружении Зеленского – Богданом и Герусом – и дальнейшего его увольнения.

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"Когда человек чем-то занимается, и вся его деятельность – в личных целях, то это аморально… Когда все, что он делает, направлено либо на укрепление личной власти, либо на зарабатывание собственных денег, увеличение своего капитала, либо работа на второй президентский срок, то, считаю, что это аморально", - так олигарх Игорь Коломойский характеризовал президента Петра Порошенко в марте 2019 года в интервью телеканалу ВВС. В нем Коломойский несколько раз давил на мораль, говоря о Порошенко. В это же время канал олигарха "1+1" едва ли не каждую неделю "вскрывал" бизнес Порошенко "на крови" - сюжеты о липецкой фабрике, торговле с Россией шли с завидной регулярностью. Перед самыми выборами в СМИ кто-то (предположительно, очень лояльный к Коломойскому) слил данные о закупках российских б/у запчастей для армии. Все вместе это помогло Владимиру Зеленскому, бизнес-партнеру Коломойского, выиграть выборы президента и сформировать новую власть.

Антироссийская риторика Коломойского, который даже называл Путина шизофреником, казалась естественной – российские власти национализировали имущество олигарха в Крыму, а поддерживаемые Кремлем боевики едва не захватили в 2014 году его вотчину – Днепропетровск. Но сейчас Игорь Коломойский преобразился – олигарх называет войну на Донбассе "гражданским конфликтом", а с Путиным предлагает договариваться.

В интервью журналу НВ в июле этого года Коломойский обвинил Порошенко в невыполнении Минских соглашений, так как на оккупированных территориях Донбасса не были проведены выборы. По словам олигарха, выборы на оккупированных территориях должны были состояться, несмотря на присутствие там российских войск. Олигарх также обвинил Порошенко в том, что он хочет "пиариться, зарабатывать деньги и бизнесом заниматься", а не выполнения Минских соглашений.

Похоже, Коломойский решил убить двух зайцев – выполнить Минские соглашения, хоть и на условиях Кремля, и при этом неплохо заработать.

Самый ценный кадр Зеленского и Коломойского

На днях в Зе-команде вспыхнул первый громкий скандал – глава СНБО Александр Данилюк объявил о своей отставке. Президент Владимир Зеленский ее принял без каких-либо комментариев для прессы. А вот Данилюк в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что решил уйти с занимаемой должности, так как не хочет участвовать в "подковерных играх некоторых персонажей". СМИ начали искать версии причин отставки – конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом, несогласие с политикой властей по делу "ПриватБанка", личностные амбиции самого Данилюка.

Однако настоящую причину ухода Данилюка и первой трещины в "зеленой команде" стоит искать в главном событии последних дней – подписании Киевом так называемой "формулы Штайнмайера". Это событие вызвало не только протесты националистов и патриотически настроенных граждан, но и смятение во власти, говорит на условиях анонимности один из членов команды Зеленского.

По его словам, отношения Киева с Москвой и Вашингтоном сейчас находятся в ведении Андрея Ермака, человека непубличного, но обладающего серьезным влиянием в команде Владимира Зеленского. Он – друг президента, о чем говорит открыто.

Если в начале лета Ермак говорил, что он выполняет разные задачи в президентском офисе, то в июле у него появилось конкретное направление – международные отношения. В этот период Зеленский поручил Ермаку вести переговоры с Кремлем об обмене пленными. Обмен состоялся, благодаря нему Ермак получил широкую известность и нарастил влияние в Офисе президента.

Наш собеседник говорит, что задача Ермака изначально не ограничивалась обменом пленными. Зеленский якобы поручил ему согласовать с Кремлем выход из тупика на Донбассе. В начале сентября в Берлине состоялась встреча представителей глав стран нормандской четверки, на которой был и Ермак. Однако мирное урегулирование Киев и Москва обсуждают не через советника Владимира Путина Владислава Суркова, занимающегося нормандским форматом, а через вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака, который организовывал обмен пленными и который имеет контакт с Ермаком. Через канал Козак-Ермак сейчас идут все переговоры между Киевом и Москвой, говорит наш собеседник.

"Козак прямо потребовал от Киева согласиться на "формулу Штайнмайера", иначе дело по Донбассу дальше не пойдет. Ермак получил добро из Офиса (президента,- ред.) и согласился, но с рядом условий. Что интересно, среди прочих, одним из таких условий было возвращение Коломойского в бизнес с Россией и ЛДНР на эксклюзивных правах. Русские согласились, для них это не проблема, ведь на кону стоит значительно больше", - говорит наш собеседник.

Он также отмечает, что когда об этой договоренности узнал глава СНБО Александр Данилюк, в Офисе президента состоялся разговор на повышенных тонах.

"Богдан и Ермак поставили Данилюка перед фактом – будет так и не иначе. Данилюк заявил Зеленскому, что в таком случае он уходит, а эта сделка вылезет им всем боком", - говорит источник. По его словам, непублично аналогичного мнения придерживаются и некоторые другие члены команды Зеленского.

"Данилюк им в лоб сказал, что Россия не дает что-либо просто так. Понятно, что Зеленскому нужен результат по Донбассу, поэтому он готов на многое. А Коломойскому вообще все равно, это бизнес. Имея такое влияние в Офисе, грех было не воспользоваться возможностью заработать. Речь о миллиардах гривен. У них бытует мнение, что подвернулась возможность заработать на глупых русских без последствий. Но разве в Кремле идиоты сидят? Для Порошенко скандал в оборонке стал последним гвоздем, а если для Зеленского таковым окажется Донбасс, то пусть скажут спасибо Коломойскому. И Богдану", - сетует наш собеседник.

К слову, Андрей Ермак сделал не менее полезную услугу для Коломойского, уладив конфликт с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Как известно, Джулиани ранее открыто говорил, что Трампа не устраивает зависимость Зеленского от Коломойского, который находится на крючке у ФБР.

По нашей информации, именно Ермак предложил Джулиани сделку – компромат на Байдена в обмен на спокойную жизнь Коломойского и поддержку Трампа для Зеленского. Сейчас от Руди Джулиани кривого слова не услышишь в адрес олигарха, более того, Вашингтон не устает повторять, что будет и дальше поддерживать Украину. Правда, все это вылилось в большой скандал, грозящий Трампу импичментом, а Украина оказалась второй раз за три года втянутой в избирательную гонку в США.

Уголь из России дороже "Роттердама"

О каком бизнесе Коломойского с Россией говорит наш собеседник?

На рынках уже не секрет, что летом на государственных предприятиях новая власть сменила смотрящих и перенастроила "потоки" под себя. Главный бенефициар этого передела – Игорь Коломойский. Главный его интерес сегодня – энергетика.

"Экономическая правда" ранее писала, что с первых дней июля вместо ставленника Игоря Кононенко Виталия Кропачева роль "смотрящего" в энергетическом секторе занял донецкий бизнесмен Виталий Беляков, связанный с Игорем Коломойским. До этого Беляков работал на Александра Януковича. В частности, под его контроль попало многострадальное, но очень лакомое госпредприятие "Центрэнерго".

"Сделанные шаги напоминают события трехлетней давности, когда административный ресурс соратника Петра Порошенко Игоря Кононенко использовался для зачистки государственного энергосектора под сегодняшнего аутсайдера Виталия Кропачева. Правда, есть существенное отличие: команда нового "смотрящего" начала работать не на центральную власть, а на ее "сателлита" — миллиардера из Днепра Игоря Коломойского", - говорится в материале Дмитрия Рясного.

Это хорошо видно на примере изменений условий работы "Центрэнерго". Так, 1 июля исполняющим обязанности главы правления "Центрэнерго" стал Владимир Потапенко, которого в СМИ называют менеджером Коломойского. Сам олигарх в интервью изданию "Цензор.НЕТ" назвал Потапенко "понятным ему человеком". После назначения нового главы госкомпании основными контрагентами "Центрэнерго" после перехода на продажу электроэнергии по прямым договорам стали компании группы "Приват".

"С тех пор на предприятии все так же процветают схемы. В частности, на ферросплавные заводы Коломойского идет электроэнергия по 1,56 грн за киловатт при ее себестоимости 2,1-2,43 грн, то есть, госкомпании наносится ущерб", - пишет "Страна" со ссылкой на источник, близкий к "Центрэнерго".

По данным собственника предприятия "Энергосети" Дмитрия Крючкова, только за июль – август 2019 года убытки "Центрэнерго" составили 1,3 млрд грн. Крючков прямо говорит, что убытки госпредприятия связаны с продажами электроэнергии по цене ниже себестоимости.

Так, в пересчете на 1 МВт-час стоимость электроэнергии, выкупаемой "Никопольским ферросплавным", колеблется от 1,64 грн/МВт-час до 1,9 грн (в зависимости от контракта). В свою очередь цена покупки электроэнергии компанией "Юнайтед Энерджи" составляет 1,56 грн/МВт-час.

При этом себестоимость производства электроэнергии станциями "Центрэнерго" довольно высокая, что обусловлено высокими ценами на приобретаемый уголь, предусмотренными в контактах энергокомпании, которая как правило составляет 3165 грн/т с НДС.

И здесь мы переходим к схеме, которую организовать без России Коломойский бы просто не смог. "Центрэнерго" отказалось от закупок украинского угля и подписало контракт на покупку российского. Что интересно, контракт на 400 млн грн был заключен с малоизвестной бориспольской фирмой "Нефть Форс", основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы "Приват".

Причем "Центрэнерго" закупает уголь по 2500-3000 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле "Роттердам +", которая составляет 1740 грн за тонну.

"Возможно именно поэтому окружение Коломойского раньше так неистово боролось с формулой "Роттердам+". Ведь теперь у Коломойского есть возможность продавать уголь по более дорогой цене, чем дает та же формула "Роттердам+". Цена Коломойского сегодня – более 3 тыс. грн за тонну. Цена угля на хабе API2 – чуть больше 1,8 тыс. грн. Но, похоже, цель как раз и состоит в том, чтобы получить сверхприбыль от продажи угля и затем еще раз получить прибыль от продажи дешевой электроэнергии для ферросплавных заводов", – пишет в своем блоге член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

На рынке также подозревают, что российский уголь на деле может оказаться углем из ОРДЛО, который компания Коломойского возит в Украину через Россию в партнерстве с фирмами беглого олигарха Сергея Курченко, имеющего бизнес в непризнанных республиках. Участники рынка указывают, что в июле в Москве состоялась встреча между представителями нового менеджмента "Центрэнерго" и Сергеем Курченко. Предметом разговора были поставки угля из ОРДЛО, в том числе в условиях возможного снятия блокады, которая активно лоббируется Коломойским.

По подсчетам экспертов, на каждой тонне российского угля Коломойский зарабатывает 750-950 грн.

Ранее во Львовской области активисты заблокировали составы с российским углем. Тогда правоохранители очень жестко разогнали блокаду, а на место событий даже ездил Андрей Герус, глава парламентского комитета по энергетике и многолетний лоббист Коломойского. "История с блокировкой завершилась разгромом протестующих, что фактически ведет к дальнейшей легитимизации и создания видимости легальности завоза российского угля, который на самом деле может оказаться ЛДНРовским углем", - пишет Корольчук.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец подозревает, что Коломойский намеренно банкротит "Центрэнерго", продавая туда уголь по завышенной цене, а произведенную из него электроэнергию изымая для своих ферросплавных заводов по заниженному тарифу.

"Прямо скажу, что господин Коломойский сегодня заинтересовался электроэнергетикой, угольной промышленностью, которые являются для него непрофильным бизнесом. Он в силу лоббистских действий, привлекая суды, получил доступ к дешевой электроэнергии через государственное предприятие "Центрэнерго". Они работают себе в убыток, они банкротятся, а заодно уничтожаются шахты, потому что 75% стоимости электроэнергии на тепловых генерациях - это стоимость угля. Уголь завозится из-за рубежа также по высоким ценам, где есть попытки сесть на потоки и получить 20% откатов на иностранном угле, и дальше деньги в офшорах работают", - говорит Волынец.

В комментарии "Экономической правде" Коломойский говорит, что подумывает о приватизации "Центрэнерго". "Мы все время задумываемся об этом (об участии в приватизации "Центрэнерго", — ред.). Компания большая и интересная, но у нее есть проблемы с обеспечением углем", - говорит олигарх. По данным издания, приватизация "Центрэнерго" может быть осуществлена группой "Приват" опосредованным путем, через младших бизнес-партнеров Коломойского по газовому бизнесу — Виталия Хомутынника и Павла Фукса.

"Приватизация "Центрэнерго" мне интересна, но не по такой цене, как заявил Фонд госимущества. Мы с Виталием (Хомутынником, — ред.) изучаем вопрос приватизации", — говорит Фукс.

На фоне нарастания убытков цена "Центрэнерго" падает, что выгодно окружению Коломойского.

"Сначала цена "Центрэнерго" составляла более 400 млн долларов, потом ее понизили до 250 млн, а после таких действий компания может стоить 0,01 млн гривен. Когда же будет оглашена приватизация, компанию купят за долги, за копейку или за 1 гривну", – прогнозирует Юрий Корольчук.

Деньги для олигарха – ловушка для страны

Игорь Коломойский нашел выход не только на российский уголь, но и на дешевую российскую электроэнергию.

Верховная Рада 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон "О рынке электроэнергии", разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества (Молдова, Беларусь и Россия). По сути правка Геруса касалась разрешения покупать электроэнергию у России, чего не было с 2015 года.

Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны. И этим улучшением сразу же воспользовался Игорь Коломойский. 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи" – компания из его орбиты, поставляющая газ АО "Днипроазот" (входит в группу "Приват") и покупающая газ у "Укрнафты", в которой Коломойскому принадлежит 42% акций.

Импорт электроэнергии из России позволит Кремлю давить на украинскую власть, считает Михаил Волынец. Ведь Кремль не только открыл поставки электроэнергии в Украину, но и с 1 октября перекрыл белорусский коридор поставок энергетического угля в Украину, в результате чего страна может получить дефицит энергетического угля в наиболее сложный зимний период, говорит Волынец.

"Именно в тот день, когда РЖД заблокировала поставки угля, в Украине начались поставки российской электроэнергии. То есть Украину делают еще более зависимой — вместо угля продают готовую электроэнергию, "выводя из игры" украинских энергетиков. Чем эта цепь закончится предсказать не сложно. Фактор энергозависимости будет использован Москвой для геополитического давления на украинскую власть", — говорит Волынец.

С ним соглашается и бывший глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрий Вовк. Он обвинил Геруса в лоббировании интересов Коломойского и заявил, что такая политика может привести к зависимости Украины от России в сфере энергетики.

"Герус с нарушением регламента лоббирует в непрофильном законе разрешение на импорт э/э из России и Беларуси, на словах обещая: будет только из Беларуси. А вчера, через две недели после изменений в закон, компания "Юнайтед Энерджи", связанная с Коломойским, начала импорт э/э из РФ. Далее ожидаю "внезапного" прекращения поставки э/э со стороны РФ в самый критический момент – зимой, как уже не раз бывало с поставкой других ресурсов. Введение импортного паритета, "Роттердам плюс", давало возможность от этого уйти, но очень не нравилось Коломойскому и его апологетам. "Спасибо" господину Герусу и его руководителю Коломойскому за действия против интересов Украины, а именно возврат к зависимости от РФ во всех сферах – энергетике, экономике, политике!" – заявил экс-глава НКРЭКУ.

Он также напомнил, что ранее Коломойский руками своих активистов организовывал блокады "торговли на крови", а сегодня сам руками лояльных депутатов лоббирует восстановление торговли с РФ.

"Я на собственном опыте это прекрасно осознал – в 2015–2016 годах с регулярными блокадами, добиваясь нормальной работы энергетического сектора в критических условиях. Кто, может, забыл – тогда раскручивался тезис "торговли на крови", недопустимости торговли с РФ, а рупором выступали "1+1", Герусы и подтанцовка Коломойского", – заявил Вовк.

* * *

Опальный олигарх, который в 2014 году хвастался, что Путин считает его личным врагом, спустя 5 лет получил карт-бланш на весьма прибыльный бизнес, в котором Кремль ему откровенно подыгрывает. Это не было бы возможным в любое другое время, но сейчас звезды сошлись в нужной для Коломойского конфигурации. Зеленский хочет мира на Донбассе, иначе избиратель его не поймет, а Коломойский через своих лоббистов в ближайшем окружении президента вносит в повестку дня личные финансовые вопросы.

"Фактически речь идет о политической коррупции. В нашей стране только у одного человека завершилась эпоха бедности. Это господин Коломойский", – говорит экономический эксперт Борис Кушнирук.

Одно дело, когда украинские олигархи годами обворовывают страну на налоговых схемах, и совсем другое, когда олигархи торгуют государственными интересами на международной арене. Со страной, которая отобрала у нас Крым и половину Донбасса. Торгуют на крови.

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