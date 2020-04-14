Ермак устроил перетасовки в Раде: в сеть слили скандальную "пленку"

В сети обнародовали новую запись скандальных "пленок Ермака". На ней утверждается, что нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак добился ликвидации пяти комитетов Верховной Рады, еще когда занимал должность помощника Владимира Зеленского.

Соответствующий ролик появился на Telegram-канале "д’Ермак". При этом отмечается, что у помощника президента нет прав и полномочий вмешиваться и как-либо влиять на работу парламента (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

Андрей Ермак

Ниже приводим полный текст разговора без изменений.

– Старший Ермак зашел – в Верховной Раде убрали пять кабинетов. То есть, как они называются, комитетов, управлений, служб. Пять!

– В аппарате?

– В аппарате. Убрали вообще на ф*г. Никто даже не заметил.

– Да не заметит никто, конечно. Должны в министерствах, департаментах работать.

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