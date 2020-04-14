Ермак устроил перетасовки в Раде: в сеть слили скандальную "пленку"

В сети обнародовали новую запись скандальных "пленок Ермака". На ней утверждается, что нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак добился ликвидации пяти комитетов Верховной Рады, еще когда занимал должность помощника Владимира Зеленского.

Соответствующий ролик появился на Telegram-канале "д’Ермак". При этом отмечается, что у помощника президента нет прав и полномочий вмешиваться и как-либо влиять на работу парламента (чтобы послушать аудио, доскролльте страницу до конца).

Андрей Ермак

Ниже приводим полный текст разговора без изменений.

– Старший Ермак зашел – в Верховной Раде убрали пять кабинетов. То есть, как они называются, комитетов, управлений, служб. Пять!

– В аппарате?

– В аппарате. Убрали вообще на ф*г. Никто даже не заметил.

– Да не заметит никто, конечно. Должны в министерствах, департаментах работать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака".

В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

Кроме того, доступной стала еще одна часть разговора о назначениях за взятки и том, как проходит отбор кандидатов.

Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.

Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

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