Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина не ведет и не будет вести переговоры с террористами ОРДЛО.

Как передает его слова пресс-служба главы государства, формат переговоров в Минске остается неизменным: Украина, Россия и ОБСЕ между ними.

Ермак отметил, что Минский процесс продолжается уже шесть лет и всегда на встречах Трехсторонней контактной группы находились представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, поскольку, согласно подписанным соглашениям, Украина должна согласовать вопросы децентрализации и проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.

"В течение шести лет единственными представителями территорий, не являющимися участниками ТКГ, но присутствующими, были люди из так называемых "ЛНР" и "ДНР", с которыми мы как власть говорить не собирались и не собираемся", – заявил Ермак.

Он отметил, что для продвижения в Минском процессе было предложено создать Консультативный совет, чтобы не вступать в прямые переговоры с террористами "Л/ДНР", а слышать позицию внутренне перемещенных лиц, проживающих на неподконтрольных территориях.

"Планируется, что это должны быть исключительно известные и авторитетные на Донбассе люди с проукраинской позицией", – подчеркнули в Офисе Зеленского.

Андрей Ермак

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак накануне встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа с ОРДЛО.

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