Ермак: Украина договаривается о вакцине против COVID-19 со всеми, кроме РФ

Украина ведет переговоры о получении вакцины от COVID-19 со всеми производителями, кроме России.

Об этом сообщил в интервью журналистам руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Его слова привело издание Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что руководство страны стремится к тому, чтобы получить препарат от коронавируса как можно быстрее.

"Работаем над тем, чтобы получить вакцину в ближайшее время", – сказал Ермак.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина работает над тем, чтобы первая партия бесплатной вакцины против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX была не 8 млн, а 16 млн доз. По его словам, первый транш материала для прививок наше государство должно получить уже в начале 2021 года.

Кроме того, оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины (Минздрав) по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от коронавируса. Первыми в стране прививки получат люди с высоким риском заражения COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что Украина находится в одном положении со странами Африки относительно сроков получения вакцины от коронавируса. Украина на данном этапе заключила контракты на поставку вакцин всего для 5% населения.