Ермак сказал, почему не нужно обвинять россиян "во всех несчастьях"
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обвинение россиян "во всех несчастьях" Украины мешает достижению мира на Донбассе.
Об этом он сказал во время выступления в Chatham House в Лондоне в четверг, 8 октября, передают "Новости Донбасса".
"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой", – заявил Ермак.
По его словам, нужно снижать градус напряжения и использовать любые площадки для переговоров.
"Нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать всевозможные площадки для переговоров, снижать напряжение. Все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей", – добавил Ермак.
Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.