Ермак сказал, почему не нужно обвинять россиян "во всех несчастьях"

Кирилл Лютый Политика 23:40, 8.10.2020 Обновлено: 00:14, 9.10.2020

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обвинение россиян "во всех несчастьях" Украины мешает достижению мира на Донбассе.

Об этом он сказал во время выступления в Chatham House в Лондоне в четверг, 8 октября, передают "Новости Донбасса".

"Наша стратегия заключается не в том, чтобы выходить в телеэфир и обвинять россиян во всех наших несчастьях. Поскольку, честно говоря, это не очень помогает спасать жизни украинцев на передовой", – заявил Ермак.

По его словам, нужно снижать градус напряжения и использовать любые площадки для переговоров.

"Нам очень важно быть осторожными и уравновешенными, чтобы в реальной жизни продвигать интересы Украины, использовать всевозможные площадки для переговоров, снижать напряжение. Все это делается для того, чтобы спасать жизни наших людей", – добавил Ермак.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

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