Ермак сказал, чего ожидают от Кравчука в ТКГ по Донбассу

В Офисе президента Украины рассчитывают, что с приходом в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу Леонида Кравчука переговоры будут проходить более "энергично".

Об этом глава ОП Андрей Ермак заявил в комментарии после встречи с украинскими военнослужащими 6 августа, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе Офиса президента.

По словам Ермака, Украина после перезагрузки сформировала мощную команду в ТКГ. Он отметил, что уровень представительства значительно повысился.

"Произошла замена. Мы с уважением и благодарностью относимся к Кучме, который очень много сделал. Заменила его не менее легендарная личность – Леонид Кравчук. Надеемся, что с его приходом переговоры будут проходить более энергично. У него колоссальный опыт. Он является мэтром не только украинской, но и международной политики", – сказал глава Офиса президента.

Также Ермак добавил, что ранее в нормандском формате работали только политические советники, а теперь в него привлечены в том числе и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Для нас важно продолжать диалог. Мы ожидаем что на встрече в нормандском формате будет достигнута конкретная договоренность о следующем шаге. Работает мощная команда в Офисе президента. Мы создали профессиональную команду. Сегодня Украина доминирует в минском и нормандском форматах", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук анонсировал новый Будапештский меморандум, если переговоры по Донбассу в формате Трехсторонней контактной группы зайдут в тупик.