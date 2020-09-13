Ермак сделал заявление о масштабном обмене пленными с Россией

Украина вступит в переговоры с Россией относительно масштабного обмена пленными. У каждой из сторон в списках есть около 100 человек.

Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал в эфире телеканала "Украина 24" вечером в воскресенье, 13 сентября.

Он заявил, что вопрос с российской стороной будет обсуждаться в ближайшие дни. По его словам, возвращение украинцев из плена – приоритет.

"Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента, и возвращение пленных – наш приоритет. Мы ожидаем, что уже на ближайших заседаниях, которые пройдут в ближайшую неделю, будет обсуждаться вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными. На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек", – рассказал Ермак.

Как писал OBOZREVATEL, Ермак ранее заявил, что по итогам переговоров с помощниками Путина в Берлине представителям Международного комитета Красного Креста предоставят беспрепятственный доступ ко всей неподконтрольной территории Донбасса до конца сентября, что должно ускорить процесс обмена пленными.