Ермак: РФ должна выполнить требования "Минска" или сказать, что не готова прекратить войну

Россия должна определиться, действительно ли она готова к прекращению войны на Донбассе с соблюдением Минских соглашений, а если нет – сказать, что не готова к этому.

Об этом заявил руководитель Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак во время выступления в Королевском институте международных дел Chatham House, сообщила пресс-служба ОПУ.

Он напомнил, что сейчас продолжается переговорный процесс в нормандском и минском форматах. С момента предыдущего саммита лидеров "нормандской" четверки в декабре 2019 года в Париже состоялось согласование четырех новых точек разведения сил и средств на линии разграничения, практически согласованы 20 участков для разминирования.

Также была достигнута договоренность о доступе представителей Международного комитета Красного Креста в места незаконного содержания лиц на неподконтрольных украинской власти территориях. Однако эта договоренность до сих пор не выполнена.

"К сожалению, на сегодня уже несколько месяцев взаимное освобождение не происходит именно по причине того, что противоположная сторона не согласовывает списки. Постоянно делаются какие-то препятствия для этого. Сейчас они говорят, что им якобы препятствует в этом постановление Верховной Рады о местных выборах. Но мы постоянно подчеркиваем, что это нонсенс: как такой гуманитарный вопрос, как жизнь и здоровье людей, может зависеть от документа?" – подчеркнул глава ОПУ.

Ермак отметил, что стратегия Украины очень проста – приоритетом является жизнь каждого украинца.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что первый президент Украины, глава Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук выдвинул требования к ОРДЛО по пленным украинцам.