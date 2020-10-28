Ермак разразился новыми претензиями в сторону Лероса

Глава Офиса президента Андрей Ермак фактически признался, что не прочь бы ударить исключенного из фракции "Слуга народа" народного депутата Гео Лероса за слив в сеть пленок, в которых фигурирует его брат Денис.

Также заявил, что знает, кто стоит за нардепом, однако не собирается называть имя заказчика до завершения следствия по делу. Об этом он сказал в интервью "Бабелю".

"Не говорить об этом раньше, чем это сделает следствие, меня обязывает должность главы ОП. Кроме этого, есть мои эмоции и мужское отношение к тому, что случилось", – отметил Ермак.

На вопрос-уточнение от журналиста, мол, не имеет ли политик в виду под выражением "мужское отношение" – дать Леросу в морду, тот подтвердил: "Вы формулируете правильно".

"Для меня было странным, что когда он [Лерос] выступал в парламенте и поливал грязью президента, все 250 наших депутатов, которые попали в Раду благодаря президенту, слушали это молча", – добавил Ермак.

Напомним:

ранее Гео Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции брата главы ОПУ Дениса Ермака.

По словам фигурантов скандальных "пленок" Дмитрия Штанько и Сергея Шумского, люди, которые проходили собеседования у Дениса Ермака, за назначение на определенные должности в целом заплатили около $100 тысяч.

Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе Офиса Андрей Ермак.

Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получения наградного оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно народный депутат Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуга народа", заявил о подготовке "провокации" против него – обыска ГБР из-за новых "пленок Ермака".