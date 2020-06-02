Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в рамках рабочего визита в Германию встретился с внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Гекером.

Как передает пресс-служба ОП, во встрече также приняли участие заместитель Ермака Игорь Жовква, советник президента Руслан Демченко, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, глава МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Андрей Таран.

Ермак заявил, что Украина продолжает настаивать на скорейшем выполнении договоренностей декабрьского саммита "нормандской четверки" в Париже для разблокировки возможности проведения следующего саммита лидеров государств в Берлине.

Ермак рассказал, что Украина успешно провела два раунда обмена пленными с Россией, что стало результатом "нормандской встречи" и добавил, что это "положительный пример того, как соглашения могут быть реализованы".

Владимир Зеленский и Владимир Путин на "нормандской встрече" в декабре 2019 года РБК

"Но, по словам руководителя Офиса президента Украины, для разблокировки дальнейших взаимных увольнений представители Международного комитета Красного Креста должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемых в ОРДЛО, а также в Крыму и Российской Федерации.

Кроме того, Андрей Ермак отметил важность прекращения обстрелов как базовой условии для продвижения мирного процесса", – сказано в сообщении.

Также собеседники обсудили сотрудничество Украины с Европейским Союзом. Украинская сторона рассчитывает на поддержку со стороны Германии евроинтеграционных стремлений Украины во время предстоящего председательства государства в Совете ЕС с 1 июля.

Андрей Ермак Офис президента Украины

Как писал OBOZREVATEL, накануне в интервью немецкому изданию Ермак заявил, что к переговорам по ситуации на востоке Украины нужно привлечь признанных представителей гражданского общества Донбасса. В частности, они должны быть непричастны к военным действиям или убийствам украинских военных.

Глава МИД Дмитрий Кулеба, который также был на встрече в Берлине, предоставил доказательства того, что представители "Л/ДНР" на переговорах в Минске являются гражданами России и отметил, что Украина не будет вести диалог с террористами.