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4 мая • обновлено в 22:34
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Ермак рассказал, кто будет представителем от оккупированного Донбасса

15.8т
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В состав нового консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы войдут исключительно граждане Украины.

Речь идет о тех, кто не участвовал в войне на Донбассе и не совершал преступлений, заявил во время онлайн-дискуссии "Пандемия, реформа, война и мир: взгляд из Украинского Белого Дома" глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает "Интерфакс-Украина".

Ермак рассказал, кто будет представителем от оккупированного Донбасса

Офис президент

Он подчеркнул, что Украина не вела и не будет вести переговоры с "ДНР" и "ЛНР".

"Но в соответствии с Минскими договоренностями Украина должна согласовать три законодательных акта с "представителями территорий". Украина воспринимает как "представителей территорий" представителей гражданского общества, граждан Украины, поскольку многие проживающие сегодня на оккупированных территориях получили российские паспорта, которые не принимали никакого участия в войне против Украины, вынужденно остались на оккупированной территории, не являются преступниками, не убивали украинских военных, не принимали никаких преступных решений", – пояснил Ермак.

Глава ОП добавил, что минском процессе есть только три полноправных участника: Украина, Россия и ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, чрезвычайный и полномочный посол Валерий Чалый раскритиковал консультативный совет в ТКГ. По его словам, он не поможет быстро закончить войну с Россией.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Галицький Данило
Галицький Данило
Иуда!
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1
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . вот умеет клоун подбирать себе тлумачей . . . маладец
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . ну вот . . . наконец-то Ермак прислухався к Путляре - "это чисто укряцкий конфликт" . . . касапов там нет
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