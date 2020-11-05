Ермак рассказал, где еще кроме Донбасса может появиться свободная экономическая зона
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что свободная экономическая зона может появиться не только на Донбассе.
Речь идет об одной из областей на западе страны. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1" передает "Интерфакс-Украина".
"Мы планируем создать не только свободную экономическую зону на Донбассе, а и еще другую свободную экономическую зону в Западной Украине", – сказал Ермак.
По словам главы ОП, две экономические возможности "должны сработать на объединение страны".
"Сегодня этот вопрос еще решается, но это будет одна из западных областей", – сказал он, не уточнив название.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время президентского опроса в день выборов украинцев спрашивали, поддерживают ли они создание на Донбассе свободной экономической зоны. По предварительным данным, 45% проголосовали "за" и 43% – "против".
У Владимира Зеленского объяснили, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции.
По словам главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука, она должна действовать ориентировочно до 2050 года.