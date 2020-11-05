Ермак пригрозил Тищенко за коррупцию "более жесткой реакцией, чем правоохранители"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что готов жестко реагировать на попытки народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, или любого другого прикрываться его именем во время совершения коррупционных действий.

В эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1" он подчеркнул, что не имеет так называемых "любих друзів" – приближенных людей, к которым применяются более мягкие требования.

"Если, например, вспомнить Николая Тищенко, то, если с ним что-то случится, ему потребуется помощь с точки зрения здоровья, с точки зрения его близких, безусловно, я приду на помощь. Но этого никогда не будет, если это касаться коррупции, нарушения закона. Здесь моя позиция является принципиальной", – сказал Ермак.

Он рассказал, что имел разговор с Тищенко, во время которого отметил недопустимость использования имени руководителя ОП во избежание ответственности за какие-то противоправные действия.

"Если я когда-то узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, что-то делает противозаконное, коррупционное от моего имени, поверьте – моя реакция будет более жестокой, чем даже реакция правоохранительных органов", – заверил Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 октября народный депутат Украины Гео Лерос опубликовал записи разговоров якобы заместителя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого, в которых фигурирует имя Андрея Ермака.

"Хорошо, что мы с тобой еще с того времени, да?.. Нет, ну смотри, слава Богу, что наш с нами. Потому что я переживал, чтобы он не начал там, знаешь..." – отмечает Комарницкий, вероятно имея в виду Ермака.