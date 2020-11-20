Ермак предложил новую кандидатуру посла в США – СМИ

В Офисе президента Украины приняли решение сменить посла в США.

Как сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в ОПУ, новым послом будет назначена бывший министр финансов Оксана Маркарова.

"Идею внес Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету", – отметили в Офисе президента.

В Министерстве иностранных дел подтвердили данную информацию, но высказали скепсис в отношении кандидатуры.

"В Вашингтон после победы Байдена возвращается "классика", а Маркарова не классический дипломат. МВФ – очень важный фактор, но американское направление намного шире, системнее и требует большей дипломатической практики и кругозора", – подчеркнул источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2019 года назначил Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в США.

Маркарова занимала должность министра финансов в правительстве Алексея Гончарука.с июня 2018-го по март 2020 года.