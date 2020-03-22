Ермак потратил 3,2 млн грн на Mercedes S 350

Глава Офиса президента Андрей Ермак приобрел в марте новенький Mercedes S 350, который обошелся ему в 3,2 миллиона гривен.

Соответствующие изменения он внес 20 марта в Государственный реестр деклараций.

auto.ria.com

Сам автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска он купил за 2,9 миллиона гривен.

Декларация Ермака public.nazk.gov.ua

Декларация Ермака public.nazk.gov.ua

Также Ермак потратил на оплату услуг при покупке авто 106,7 тысяч гривен, а оплата сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили составила 123,8 тысяч гривен.

Таким образом, всего в марте глава ОП потратил 3,2 миллиона гривен по приобретение автомобиля.

Декларация Ермака public.nazk.gov.ua

Декларация Ермака public.nazk.gov.ua

Согласно поданной 14 февраля декларации, в 2019 году Ермак заработал 255 тысяч гривен от предпринимательской деятельности. Также он хранит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро

В 2019 году он одолжил 1,3 миллиона гривен принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп".

С августа 2015 Ермак пользовался Toyota Camry, но автомобиль не находился в его собственности.

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