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22 марта • обновлено в 11:49
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Ермак потратил 3,2 млн грн на Mercedes S 350

1.3т
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Глава Офиса президента Андрей Ермак приобрел в марте новенький Mercedes S 350, который обошелся ему в 3,2 миллиона гривен.

Соответствующие изменения он внес 20 марта в Государственный реестр деклараций.

Ермак потратил 3,2 млн грн на Mercedes S 350

auto.ria.com

Сам автомобиль Mercedes-Benz S 350 d 4MATIC long 2019 года выпуска он купил за 2,9 миллиона гривен.

Декларация Ермака

Декларация Ермака

public.nazk.gov.ua

Декларация Ермака

Декларация Ермака

public.nazk.gov.ua

Также Ермак потратил на оплату услуг при покупке авто 106,7 тысяч гривен, а оплата сбора при приобретении права собственности на легковые автомобили составила 123,8 тысяч гривен.

Таким образом, всего в марте глава ОП потратил 3,2 миллиона гривен по приобретение автомобиля.

Декларация Ермака

Декларация Ермака

public.nazk.gov.ua

Декларация Ермака

Декларация Ермака

public.nazk.gov.ua

Согласно поданной 14 февраля декларации, в 2019 году Ермак заработал 255 тысяч гривен от предпринимательской деятельности. Также он хранит наличными 347 тысяч долларов и 50 тысяч евро

В 2019 году он одолжил 1,3 миллиона гривен принадлежащей ему ООО "Гарнет Інтернешнл Медиа Групп".

С августа 2015 Ермак пользовался Toyota Camry, но автомобиль не находился в его собственности.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Декларации о доходах чиновников
Персона
Андрей Ермак
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Хорошая машина, поздравляем...
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