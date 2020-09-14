Ермак – послам G7: Украина предлагает четкий план действий для достижения мира на Донбассе

Украина предлагает четкий план действий для достижения мира на Донбассе с конкретными датами исполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы на встрече лидеров стран нормандского формата в Париже в декабре 2019 года.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече с послами стран "Большой семерки" в понедельник, 14 сентября, передает пресс-служба ОП.

"Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе", – сказал Ермак.

Он заверил, что для информирования украинцев о деталях переговоров и реализации плана действий по достижению мира будет усилена коммуникация, а участники встреч на уровне советников и в ТКГ будут проводить разъяснительную работу, "чтобы донести информацию о том, что происходит, и что нужно сделать всем вместе, чтобы в кратчайшие сроки достичь мира".

В ОП отметили, что во встрече также приняли участие вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ, народный депутат Андрей Костин.

Ермак встретился с послами стран "Большой семерки". Офис президента

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский отметил, что на "нормандских" переговорах политических советников глав Украины, РФ, Франции и Германии удалось обсудить не все вопросы, но главным итогом стало продление режима тишины на Донбассе.