Ермак – послам G7: антикоррупционные органы в Украине будут работать

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 30 октября встретился с послами стран "Большой семерки". Он обсудил с ними события, связанные с резонансным решением Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как сообщает пресс-служба ОПУ, Ермак заверил, что работе антикоррупционных органов в государстве ничто не помешает. В частности, он рассказал о срочном заседании СНБО 29 октября и внеочередном заседании правительства с участием президента и принятых на них решениях.

"Была обеспечена бесперебойная работа реестров НАПК и было заявлено о том, что все антикоррупционные органы Украины, включая НАПК, НАБУ и другие, – они есть и будут работать. Для нас принципиальна наша позиция по борьбе с коррупцией, и Украина никогда не свернет с этого пути", – подчеркнул глава ОПУ.

Он также рассказал, что в Верховную Раду уже направлен законопроект, который должен восстановить доверие к конституционному судопроизводству в Украине.

"Президент и его команда, государство и государственные органы продолжают борьбу с коррупцией и с теми, кто стоит за всеми этими процессами в Украине. Мы победили при принятии земельной реформы, банковского закона и победим и на этот раз", – убежден глава Офиса президента.

По мнению Ермака, события в КСУ не прошли без внешнего вмешательства, поэтому он выразил надежду, что правоохранительные органы смогут дать оценку ситуации. В то же время руководитель ОПУ считает, что выход из нее будет найден.

"Для нас очень важно, чтобы все руководители, представители антикоррупционных органов знали позицию президента: мы сегодня выступаем действительно единым фронтом по защите тех реформ, которые мы провели и продолжаем проводить. Президент настроен очень решительно, и он не остановится на пути проведения реформ и борьбы с коррупцией, кто бы за этим не стоял", – подчеркнул Ермак.

Он призвал представителей "Большой семерки" следить за работой Антикоррупционного совета, который должен собраться в ближайшее время, и реакцией всех представителей политических сил, чтобы иметь реальную картину.

Со своей стороны временный поверенный в делах США Кристина Квин заверила, что "Большая семерка" готова помочь Украине в дальнейшем продвижении на пути реформ.

Как сообщал OBOZREVATEL: