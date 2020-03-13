Ермак подтвердил создание в ТКГ органа с представителями "Л/ДНР"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что на заседании ТКГ подписали документ о необходимости создания консультативного совета, в который войдут представители ОРДЛО.

Заявление прозвучало по итогам заседания СНБО 13 марта. При этом глава ОПУ подчеркнул, что речь о признании террористических "Л/ДНР" не идет, а в новый орган войдут только мирные представители оккупированных территорий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Андрей Ермак "РБК-Украина"

"Участники ТКГ заявили о необходимости создания констультативного совета в политической подгруппе как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минска, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или нет", – отметил Ермак.

"Никаких шагов, которые бы создавали правовое поле для представителей ОРДЛО, их признания не существует. Никаких прямых переговоров. Мы говорим о создании платформы, где граждане Украины могут общаться по поводу вопросов по Минских соглашениях", – добавил он, отметив, что окончательно решение о создании совета будет принято на следующем заседании ТКГ.

Новость обновляется.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся