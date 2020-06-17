Ермак озвучил сроки новой встречи Зеленского с Путиным

Зеленский и Путин в Париже. Декабрь 2019 год

Новая встреча лидера Украины Владимира Зеленского с главой России Владимиром Путиным в "нормандском формате" должна состояться в ближайшие месяцы.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "Левому берегу", подчеркнув, что Украина сделала все необходимое для нового раунда переговоров при участии лидеров Германии и Франции.

"В первую очередь, нам нужно выполнить все то, о чем лидеры договорились в Париже. Считаю, Украина сделала все для того, чтобы – при наличии политической воли другой стороны – это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата", – рассказал Ермак.

Он добавил, что украинцы больше всего хотят мира, и приоритет власти – добиться его, но на условиях Украины: прекращение войны, возвращение оккупированных территорий и людей.

Напомним, предыдущая встреча Зеленского и Путина в "нормандском формате" прошла 9 декабря минувшего года.

Андрей Ермак

Как писал OBOZREVATEL, накануне Ермак сообщил, что Зеленский примет решение о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок, исходя из мнения украинцев.