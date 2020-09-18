Ермак ответил на обвинения Богдана в тайных договоренностях с Россией

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал заявление его предшественника Андрея Богдана о якобы существовании договоренностей с Россией.

Он сравнил такие высказывания с конспирологическими теориями, отметив, что каких-либо договоренностей с Россией нет.

"Это из области конспирологии, а она всегда дает идеи о тайных соглашениях. Могу вам сказать с полной ответственностью, что никаких тайных соглашений с Россией нет и не может быть. Их просто не может существовать в теории", – сказал Ермак.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан допустил существование 13 пунктов, в которых содержатся обещания его преемника Андрея Ермака России.

По его словам, в них среди прочего якобы есть требование уволить всех прозападных политиков.