Ермак ответил на фото военных на Донбассе "с пустыми тарелками"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил на волну обсуждений и негатива из-за фото военных на Донбассе "с пустыми тарелками".

На своей странице в Facebook он назвал обвинения абсурдом и самым странным фейком в этом году.

"Ну это уже абсурд, ребята! Вы разогнали странный фейк в этом году. Год еще не закончился, но уже можно подводить итоги вашей сюрреалистической активности. Придумать, что военным на Донбассе не подали еду, – это дно. Все остальное, что вы придумывали и разгоняли в течение этого года, даже упоминания не заслуживает по сравнению с этим", – написал Ермак.

Напомним, что во время рабочей поездки в Донецкую область 14 октября президент Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак пообедали с военными.

На снимке, опубликованном пресс-службой ОП было видно, что тарелки стояли только перед Зеленским и Ермаком. Фотография быстро разлетелась по сети и вызвала ажиотаж. Пользователи также выложили фотожабы по поводу мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский 14 октября посетил Центр морских операций в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Он поздравил с праздником военных, служащих в зоне проведения ООС.