Ермак оценил вероятность переноса выборов из-за COVID-19

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что из-за роста числа новых больных коронавирусом (COVID-19) местные выборы переносить не будут.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, в стране подготовились ко второй волне пандемии и ситуация находится под контролем.

"Думаю, нет (переноса не будет – Ред.). Во-первых, это не обсуждается, и я даже не вижу каких-либо оснований говорить на эту тему", – рассказал Ермак.

Также он добавил, что практически каждый день проходят селекторные совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского, где участвуют практически все топ-чиновники страны, часто проходят встречи с главами ОГА, президент много ездит по стране, посещает медицинские учреждения, слушает отчеты глав ОГА, профильных врачей.

Глава ОПУ также сказал, что некоторые местные чиновники, гонясь за быстрыми политическими дивидендами, забыли, что "жизнь человека – самое дорогое".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров утвердил Порядок осуществления противоэпидемических мероприятий во время организации и проведения местных выборов в Украине.