Ермак открестился от скандальных пленок и заявил об атаке на Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что скандал с "пленками Ермака", в которых фигурирует его брат, был целенаправленной атакой на ОП, целью которой было расшатать ситуацию внутри команды президента.

Такое мнение он высказал в интервью изданию "Lb.ua", отметив, что пока дело не завершено, раскрывать детали расследования не может. Однако добавил, что несмотря на то, что записи датированы осенью прошлого года, уже тогда было много жалеющих "ударить" по Офису президента не только внутри страны, но и за ее пределами.

"Атака имела место в силу многих обстоятельств. А я стал щитом, в который все полетело. Я понимаю прекрасно, что нахожусь в центре внимания. При этом спокойно живу. Хожу по улицам, когда есть такая возможность. В этом смысле я вообще не поменялся", – сказал Ермак.

Глава ОП добавил, что есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы "расшатать ситуацию".

"То, что мы делаем сегодня, не всем нравится. Есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы расшатать ситуацию, внести раздор в наши ряды и нанести репутационный ущерб", – отметил Ермак.

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