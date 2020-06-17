Ермак открестился от скандальных пленок и заявил об атаке на Офис президента
Андрей Ермак открестился от скандальных пленок
Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что скандал с "пленками Ермака", в которых фигурирует его брат, был целенаправленной атакой на ОП, целью которой было расшатать ситуацию внутри команды президента.
Такое мнение он высказал в интервью изданию "Lb.ua", отметив, что пока дело не завершено, раскрывать детали расследования не может. Однако добавил, что несмотря на то, что записи датированы осенью прошлого года, уже тогда было много жалеющих "ударить" по Офису президента не только внутри страны, но и за ее пределами.
"Атака имела место в силу многих обстоятельств. А я стал щитом, в который все полетело. Я понимаю прекрасно, что нахожусь в центре внимания. При этом спокойно живу. Хожу по улицам, когда есть такая возможность. В этом смысле я вообще не поменялся", – сказал Ермак.
Глава ОП добавил, что есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы "расшатать ситуацию".
"То, что мы делаем сегодня, не всем нравится. Есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы расшатать ситуацию, внести раздор в наши ряды и нанести репутационный ущерб", – отметил Ермак.
Как писал OBOZREVATEL:
Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.
На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.
Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.
Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.
Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.
Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис не брал деньги за трудоустройство на должности в органах власти.