Ермак отчитался о визите в Турцию и показал "фото с тарелками"
Ермак отметил, что у Зеленского уже третий за две недели успешный зарубежный визит
Он опубликовал фото за столом переговоров, где возле каждого участника стоят тарелки с десертом
"На фото тарелки будто-бы у всех есть", – пошутил он.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о результатах поездки президента Владимира Зеленского в Турцию и пошутил о тарелках на столе.
Как написал Ермак в Facebook, у президента уже третий за две недели успешный зарубежный визит.
"Очевидно, что из Турции, так же как и после саммита Украина-ЕС и Великобритании, наша делегация возвращается с отличным результатом – конкретным, и закрепленным в нескольких документах", – отметил он.
По словам главы ОП, сильно увеличивается военное сотрудничество, существенно усиливается сотрудничество по линии структур безопасности. Кроме того, Турция поддержала стремление Украины к полноправному вступлению в НАТО.
Ермак опубликовал фото за столом переговоров, где возле каждого участника стоят тарелки с десертом.
"На фото тарелки будто-бы у всех есть. Но прошу оппонентов не расслабляться, "зрада" сама себя не найдет! Поэтому с нетерпением жду, что будет в этот раз (может на моей тарелке кто-то "усмотрит" роспись под хохлому или что)", – пошутил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
во время рабочей поездки в Донецкую область 14 октября Зеленский и Ермак пообедали с военными. На снимке, опубликованном пресс-службой ОП, было видно, что тарелки стояли только перед президентом и главой его офиса.
Фотография быстро разлетелась по сети и вызвала ажиотаж. Пользователи также выложили фотожабы на мероприятие.
Позже Ермак ответил на волну обсуждений и негатива из-за фото военных на Донбассе "с пустыми тарелками".
Он пояснил, что военным пищу принесли чуть позже, чем главе государства.