Ермак объяснил, как Фокин попал в ТКГ

Решение о приглашении экс-премьер-министра Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу было связано с тем, что он родился в этом регионе и имеет большой политический опыт.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире канала "Украина 24". По его словам, решение было коллективным.

"Принималось оно (решение – Ред.), принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел довольно долгий путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР", – сказал Ермак.

Глава ОП подчеркнул, что ТКГ – это консультационная площадка, поэтому решения, которые она принимает не несут никаких политических обязательств для Украины.

"Люди, которые там работают, работают на общественных началах. Они не получают зарплату, и фактически производят решения, которые затем имплементируются через органы, которые эти решения могут юридически и политически принимать. Поэтому не надо переоценивать и высказывания, и какие-то промежуточные идеи, которые проходят в рамках этих консультаций", – сказал Ермак.

Также он подчеркнул, что заявления Фокина о том, что якобы войны между Россией и Украиной нет – не транслируют официальную позицию Офиса президента.

"Но случилась ситуация, когда слова и заявления Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение – исключить Фокина с ТКГ", – сказал он.

Появится ли кто-то на месте уволенного Фокина, по словам Ермака, должен решить глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук.

"Если Кравчук считает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился, он будет самостоятельно принимать решения. Пока этот вопрос не стоит на повестке дня", – заявил Ермак.

Напомним, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.

Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: