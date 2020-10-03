Ермак объяснил, почему позвал Фокина в ТКГ
Ермак подчеркнул, что ТКГ – консультативный орган и его решения не несет обязательств для Украины
Заявления Фокина о войне, которую начала Россия, якобы не транслируют позицию Офиса президента
Решение о включении Фокина в ТКГ было коллективным
Решение о приглашении экс-премьер-министра Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу было связано с тем, что он родился в этом регионе и имеет большой политический опыт.
Об этом заявил глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире канала "Украина 24". По его словам, решение было коллективным.
"Принималось оно (решение – Ред.), принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел довольно долгий путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР", – сказал Ермак.
Глава ОП подчеркнул, что ТКГ – это консультационная площадка, поэтому решения, которые она принимает не несут никаких политических обязательств для Украины.
"Люди, которые там работают, работают на общественных началах. Они не получают зарплату, и фактически производят решения, которые затем имплементируются через органы, которые эти решения могут юридически и политически принимать. Поэтому не надо переоценивать и высказывания, и какие-то промежуточные идеи, которые проходят в рамках этих консультаций", – сказал Ермак.
Также он подчеркнул, что заявления Фокина о том, что якобы войны между Россией и Украиной нет – не транслируют официальную позицию Офиса президента.
"Но случилась ситуация, когда слова и заявления Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение – исключить Фокина с ТКГ", – сказал он.
Напомним, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.
Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Фокин отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война на Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.
Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.
Кроме этого, Фокин сказал, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти проголосовал за инициирование постановления об обращении парламента к президенту с требованием уволить Фокина.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал отстранить Фокина от переговоров по Донбассу.
Вскоре отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил, что Фокин не виноват в договорах, которые ранее подписывала Украина, но отметил, что заявления первого премьера не оправдывают его.