Ермак – о воде в Крым: нас пугают войной с 2014 года, ее не будет

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что воды для крымчан хватает, поэтому войны за нее не будет.

Об этом он заявил в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1", передает "Интерфакс-Украина". Также Ермак рассказал о работе над деоккупацией Крыма.

В ответ на вопрос журналистки о том, будет ли "крымская война за воду", глава ОП сказал, что нет.

"Знаете, нас пугают войной с 2014 года. Нет, ее не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И давайте говорить откровенно, что сегодня воды для людей, которые проживают в Крыму, хватает", – пояснил он.

Также Ермак отметил, что Украина будет разрабатывать реальные пути возвращения оккупированного полуострова.

"Я в этом уверен (в том, что Крым вернется в состав Украину). Но никто, наверное, не может ответить, когда это произойдет. Я тоже вам не дам сегодня ответ конкретно, что это произойдет через год, через два", – подчеркнул он.

Он напомнил о создании платформы для деоккупации полуострова и уточнил, что к этому процессу будет привлечено много стран, в том числе Турция.

При этом, по словам Ермака, никто не решит этот вопрос за Украину.

"Никто больше нас, украинцев, не заинтересован в том, чтобы Крым вернулся. И не нужно строить иллюзий. Но, с помощью наших партнеров, ища взаимные интересы, нестандартные пути, я уверен, что нам удастся это сделать. Это является целью, это является задачей для власти. И я считаю, что и мы, и следующая власть, если это не произойдет за нашу каденцию, должны работать над этим вопросом, и не забывать о нем, никогда", – сказал глава ОП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ране Ермак заверил, что действующая власть в Украине не перестанет добиваться прекращения войны на Донбассе, но пути для достижения этой цели могут быть разными.