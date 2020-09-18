Ермак не смог полностью опровергнуть спецоперацию по "вагнеровцам"

Глава Офиса президента Андрей Ермак не смог полностью опровергнуть данные, которые обнародовал журналист Юрий Бутусов о сорванной операции по задержанию членов ЧВК Вагнера в Беларуси.
В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он заявил, что были слиты факты документирования преступлений на Донбассе, но о задержании речи не шло.
По словам Ермака, в течение всей войны на Донбассе, с самого ее начала, разведка и соответствующие органы Украины начали документировать всех тех людей, которые участвуют в войне против Украины.
"Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ", – отметил он.
После этого Шустер задал Ермаку прямой вопрос: "Этой операции не было и встречи у президента тоже не было?"
На это глава ОП ответил: "То, как об этом написал господин Бутусов, нет".
При этом Ермак считает, что сама операция проводилась с участием "вагнеровцев", но не Украиной.
"Этих людей задержали в Беларуси. Я думаю, что они не случайно появились там именно накануне выборов. Мы знаем, что так называемые частные армии тесно сотрудничают со спецслужбами РФ. Как вы считаете, возможно ли вообще, чтобы группа людей, как описывает господин Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб России об этом не знал, и дал этому произойти? И затем они появились в Беларуси. Я думаю, что была операция, только не украинская", – сказал руководитель Офиса президента.
Также Ермак обвинил СМИ в том, что они распространили слитые данные, которые нанесли серьезный удар по украинским правоохранительным органам и спецслужбам.
"Им теперь будет намного сложнее выполнять свою работу. Это досадный случай, когда политики, представители медиа используют пропаганду против Украины и, вольно или невольно, принимают в ней участие", – сказал он.
На фоне этого Ермак заявил о необходимости создания "Центра противодействия пропаганде", чтобы "бороться с фейками, которые вбрасываются в информационное пространство".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы Андрей Ермак сорвал, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись якобы "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.
В СБУ официально назвали фейком данные о якобы спецоперации с наемниками ЧВК Вагнера. Ведомство отметило, что первоисточником этой информации было российское издание.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси сорвал глава Офиса президента Андрей Ермак, якобы чтобы не портить отношения с Россией.
Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Андрея Ермака в государственной измене и шпионаже.