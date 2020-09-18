Ермак не смог полностью опровергнуть спецоперацию по "вагнеровцам"

Глава Офиса президента Андрей Ермак не смог полностью опровергнуть данные, которые обнародовал журналист Юрий Бутусов о сорванной операции по задержанию членов ЧВК Вагнера в Беларуси.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" он заявил, что были слиты факты документирования преступлений на Донбассе, но о задержании речи не шло.

По словам Ермака, в течение всей войны на Донбассе, с самого ее начала, разведка и соответствующие органы Украины начали документировать всех тех людей, которые участвуют в войне против Украины.

"Это продолжалось и продолжается до сегодняшнего дня. И именно факты этого документирования были слиты в СМИ", – отметил он.

После этого Шустер задал Ермаку прямой вопрос: "Этой операции не было и встречи у президента тоже не было?"

На это глава ОП ответил: "То, как об этом написал господин Бутусов, нет".

При этом Ермак считает, что сама операция проводилась с участием "вагнеровцев", но не Украиной.

"Этих людей задержали в Беларуси. Я думаю, что они не случайно появились там именно накануне выборов. Мы знаем, что так называемые частные армии тесно сотрудничают со спецслужбами РФ. Как вы считаете, возможно ли вообще, чтобы группа людей, как описывает господин Бутусов, год готовилась, и никто из спецслужб России об этом не знал, и дал этому произойти? И затем они появились в Беларуси. Я думаю, что была операция, только не украинская", – сказал руководитель Офиса президента.

Также Ермак обвинил СМИ в том, что они распространили слитые данные, которые нанесли серьезный удар по украинским правоохранительным органам и спецслужбам.

"Им теперь будет намного сложнее выполнять свою работу. Это досадный случай, когда политики, представители медиа используют пропаганду против Украины и, вольно или невольно, принимают в ней участие", – сказал он.

На фоне этого Ермак заявил о необходимости создания "Центра противодействия пропаганде", чтобы "бороться с фейками, которые вбрасываются в информационное пространство".

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