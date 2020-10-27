Ермак назвал выдумкой спецоперацию СБУ по "вагнеровцам"
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз выразил убеждение, что срыв спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнера в Беларуси является "вымышленной историей".
Об этом он сказал интервью "Бабелю". В частности, политик назвал выдумкой и проведение совещания с его участием, после которого все сорвалось, как об этом говорили в СМИ.
"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" выдумана от начала до конца. Совещание, о котором написал Бутусов (Юрий, главный редактор сайта "Цензор. НЕТ". – Ред.) никогда не было", – заявил Ермак .
В частности, по его версии, это была хорошо спланированная операция, направленная против Украины.
"Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно к этому были привлечены украинские журналисты и кто-то из украинских политиков – вопрос", – добавил он.
Глава ОП предположил, что "вагнеровскую" спецоперацию могли спланировать за рубежом, ведь "она точно внешняя". В то же время отметил, мол, если к этому был причастен кто-то из Украины, то это выяснится только в ходе расследования.
"Был ли кто-то внутри, пусть покажет следствие. Делом занимается ГБР, дождемся и получим все ответы", – подытожил Ермак.
Напомним: о доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной государственной измены главы ОПУ и подробнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов выразил убеждение, что спецоперацию Службы безопасности Украины с задержанием "вагнеровцев" в Беларуси якобы сорвал Ермак, чтобы не портить отношения с Россией.
Вскоре в сети появилась аудиозапись "вербовки" СБУ наемника ЧВК Вагнера Дениса Харитонова, которая может стать свидетельством сорванной спецоперации.
В СБУ публично называли фейком данные о якобы спецоперации с наемниками ЧВК. Ведомство указывало на то, что первоисточником этой информации было российское издание.
Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ открыть производство по подозрению главы Офиса президента Ермака в государственной измене и шпионаже.
Народный депутат Украины от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал протокол СБУ с фамилиями задержанных в Беларуси "вагнеровцев", а также билеты боевиков на рейс в Стамбул.
Кроме того, парламентарий опубликовал фотокопии документов, которые тоже свидетельствуют о спецоперации СБУ по задержанию наемников с российской ЧВК Вагнера. Он отметил, что оперативные сотрудники спецслужб, участвовавших в спецоперации, готовы давать показания по делу.
Через некоторое время Арьев показал и видео с допроса сотрудниками СБУ снайпера по имени Владимир Ли, который был также задержан среди боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси. К ролику политик в очередной раз добавил копии документов, указывающих на проведение операции украинскими спецслужбами, которую отрицали в Офисе президента.
А вскоре Служба безопасности Украины подтвердила причастность к спецоперации по "вагнеровцах" в суде. В частности, выяснилось, что СБУ прямо перед задержанием российских наемников в Беларуси собирала против них доказательства.