Ермак назвал выдумкой спецоперацию СБУ по "вагнеровцам"

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в очередной раз выразил убеждение, что срыв спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников ЧВК Вагнера в Беларуси является "вымышленной историей".

Об этом он сказал интервью "Бабелю". В частности, политик назвал выдумкой и проведение совещания с его участием, после которого все сорвалось, как об этом говорили в СМИ.

"Уже много раз об этом сказал: вся история с "вагнеровцами" выдумана от начала до конца. Совещание, о котором написал Бутусов (Юрий, главный редактор сайта "Цензор. НЕТ". – Ред.) никогда не было", – заявил Ермак .

В частности, по его версии, это была хорошо спланированная операция, направленная против Украины.

"Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно к этому были привлечены украинские журналисты и кто-то из украинских политиков – вопрос", – добавил он.

Глава ОП предположил, что "вагнеровскую" спецоперацию могли спланировать за рубежом, ведь "она точно внешняя". В то же время отметил, мол, если к этому был причастен кто-то из Украины, то это выяснится только в ходе расследования.

"Был ли кто-то внутри, пусть покажет следствие. Делом занимается ГБР, дождемся и получим все ответы", – подытожил Ермак.

Напомним: о доказательствах, свидетельствующих о том, что украинские спецслужбы могли проводить спецоперацию по "вагнеровцам", скандале вокруг возможной государственной измены главы ОПУ и подробнее о том, что происходит в резонансном деле, – читайте в нашем материале.

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