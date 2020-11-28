Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса в Украине

Мирослав Семенюк Политика 10:20, 28.11.2020 Обновлено: 10:23, 28.11.2020

Для выхода из конституционного кризиса, вызванного отменой Конституционным судом Украины ответственности за незаконное декларирование, нужно сделать три важных шага.

Как сообщил в Facebook глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, 27 ноября состоялось заседание Национального антикоррупционного совета.

На нем были названы три шага для выхода из конституционного кризиса.

Первый шаг – восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях.

"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должен быть достаточно суровой", – отметил Ермак.

Второй шаг – восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий шаг – урегулирование вопроса создания НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора.

"Для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада – быстрее принять", – подчеркнул глава ОП.

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