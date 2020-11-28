Ермак назвал три шага для выхода из конституционного кризиса в Украине
Для выхода из конституционного кризиса, вызванного отменой Конституционным судом Украины ответственности за незаконное декларирование, нужно сделать три важных шага.
Как сообщил в Facebook глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, 27 ноября состоялось заседание Национального антикоррупционного совета.
На нем были названы три шага для выхода из конституционного кризиса.
Первый шаг – восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях.
"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должен быть достаточно суровой", – отметил Ермак.
Второй шаг – восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.
Третий шаг – урегулирование вопроса создания НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора.
"Для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно. Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада – быстрее принять", – подчеркнул глава ОП.
Как писал OBOZREVATEL:
27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект президента Владимира Зеленского о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.