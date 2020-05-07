Ермак назвал сроки возвращения Донбасса в Украину и заявил о плане "Б"

Виктория Довгань Политика 16:02, 7.05.2020 Обновлено: 16:37, 7.05.2020

Власть Украины надеется установить мир на Донбассе и вернуть его оккупированные части до конца 2020 года. Однако если этого не произойдет, то будет применен план "Б".

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает "РБК-Украина". Он подчеркнул, что украинские власти не будут ждать годами, если "та сторона не хочет прекращать войну".

"Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Однако у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так", – подчеркнул Ермак.

Андрей Ермак
apnews.com.ua

Он также добавил, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, но только при соблюдении определенных условиях.

"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно, совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы", – заверил глава ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее бывший начальник Главного следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк заявил, что Зеленский рассматривает "запасной вариант" урегулирования на Донбассе, который предусматривает полную изоляцию ОРДЛО.

  • В свою очередь, Ермак заверил, что глава Украины никогда не согласится проводить выборы на Донбассе до получения контроля над ОРДЛО и менять статус региона в Конституции.

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