Ермак назвал новую дату встречи советников лидеров "нормандской четверки"
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча советников глав государств в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе, вероятно, состоится в начале сентября.
Об этом он сказал во время пресс-конференции Владимира Зеленского в Днепропетровской области. По словам Ермака, встречу, которая должна была состояться 28 августа, отменили по просьбе советника президента Франции Эмманюэля Макрона.
Ермак отметил, что новая встреча состоится до 10 сентября.
"Господин Бон (Эмманюэль Бон – советник Макрона – Ред.) позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с его командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", – отметил глава ОП.
Отметим, ранее российский "Интерфакс" со ссылкой на близкий к переговорам источник писал, что причиной отмены встречи якобы стали разногласия по итоговым документам.
"Встреча отменена в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласий к ним со стороны Германии, Франции и Украины", – сказал собеседник росагентства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак направил письмо советнику канцлера Германии Ангелы Меркель с копиями для представителей Франции и Украины (в частности, главе Офиса президента Андрею Ермаку), в котором заявил о бессмысленности переговоров по Донбассу на уровне советников и предложил отказаться от них.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал это письмо "тонкой политической игрой", с помощью которой Россия пытается усилить свои позиции, а также перехватить инициативу.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что минский процесс не сможет функционировать без встреч в "нормандском формате".
Позднее у президента РФ Владимира Путина объяснились по поводу письма Козака.