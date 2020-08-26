Ермак назвал новую дату встречи советников лидеров 'нормандской четверки'

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что встреча советников глав государств в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе, вероятно, состоится в начале сентября.

Об этом он сказал во время пресс-конференции Владимира Зеленского в Днепропетровской области. По словам Ермака, встречу, которая должна была состояться 28 сентября, отменили по просьбе советника президента Франции Эммануэля Макрона.

Ермак отметил, что новая встреча состоится до 10 сентября.

"Господин Бон позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести встречу в связи с его командировкой. Сегодня обсуждаются даты – это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится", – отметил глава ОП.

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