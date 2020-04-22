Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что глава Украины Владимир Зеленский никогда не согласится проводить выборы на Донбассе до получения контроля на ОРДЛО и менять статус региона в Конституции.

О "красных линиях" лидера Ермак рассказал в комментарии BBC News Украина.

"Выборов до получении контроля над всем Донбассом и границей не будет, так же не будет никаких компромиссов по изменению Конституции, исключая реформы децентрализации. Команда президента никогда не откажется от стремления вновь объединить Украину и восстановить ее территориальную целостность. Отказ от этого – также наша красная линия", – заверил он.

Ермак назвал "красные линии" Зеленского по Донбассу

Ермак также объяснил концепцию консультативного совета с ОРДЛО. Он подчеркнул, что в случае создания такого органа оккупационные власти не будут иметь отношения к назначению представителей оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший начальник Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк заявил, что Зеленский рассматривает "запасной вариант" урегулирования на Донбассе, который предусматривает полную изоляцию ОРДЛО.

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