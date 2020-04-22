Главная Новости
22 апреля • обновлено в 08:28
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Ермак назвал "красные линии" Зеленского по Донбассу

2.7т
Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что глава Украины Владимир Зеленский никогда не согласится проводить выборы на Донбассе до получения контроля на ОРДЛО и менять статус региона в Конституции.

О "красных линиях" лидера Ермак рассказал в комментарии BBC News Украина.

"Выборов до получении контроля над всем Донбассом и границей не будет, так же не будет никаких компромиссов по изменению Конституции, исключая реформы децентрализации. Команда президента никогда не откажется от стремления вновь объединить Украину и восстановить ее территориальную целостность. Отказ от этого – также наша красная линия", – заверил он.

Ермак назвал "красные линии" Зеленского по Донбассу

Ермак назвал "красные линии" Зеленского по Донбассу

Ермак также объяснил концепцию консультативного совета с ОРДЛО. Он подчеркнул, что в случае создания такого органа оккупационные власти не будут иметь отношения к назначению представителей оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший начальник Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк заявил, что Зеленский рассматривает "запасной вариант" урегулирования на Донбассе, который предусматривает полную изоляцию ОРДЛО.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Российско-украинский конфликт Выборы на Донбассе Война на Донбассе
Персоны
Андрей Ермак Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
20
10
Смешно
1
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Это нарушение минских договоренностей, соответственно, никто не будет вести переговоры при их нарушении...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги