Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о том, как должен выглядеть так называемый консультативный орган с ОРДЛО и когда он будет создан.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" он рассказал, что на встречу в Минск он поехал, чтобы посмотреть как выполняются договоренности по "минским соглашениям". Также туда позвали представителей Франции, Германии и России, но из-за коронавируса смог приехать только Дмитрий Козак - заместитель руководителя администрации президента РФ.

По словам Ермака, согласно "минским", украинская власть должна согласовать три закона с представителями временно оккупированных территорий. Однако, все это время их представляли люди из так называемых Л/ДНР - с ними украинская власть разговаривать не намерена. Однако, готова общаться с теми, кто там живет, но не воевал против Украины.

Андрей Ермак Скриншот из видео

"С ними мы, как власть, не говорили и не собираемся. Потому что они не признаны даже Россией. Поэтому несколько месяцев назад Зеленский заявил о том, что мы не согласны с тем, что эти люди являются представителями территорий. Мы считаем, что единственные с кем мы будем говорить - это люди, которые не участвовали в военном конфликте, но проживают на неподконтрольных территориях. Эти люди - граждане Украины, которые сегодня временно живут на оккупированных территориях", - заявил Ермак.

Также Ермак заявил, что консультационный совет может быть создан уже 25 марта, если только до этого пройдет встреча в Минске и будут подписаны нужные документы.

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

После народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также относительно создания так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

Изначально под заявлением подписалось около 10 нардепов, но затем это вызвало широкий резонанс и на данный момент под ним подписалось уже 40 человек.

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