Ермак напрямую причастен к срыву операции по задержанию 'вагнеровцев', – Бутусов

Глава Офиса президента Андрей Ермак лично сообщил в Беларусь о том, что Служба безопасности Украины готовит спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

Такое мнение высказал журналист, редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в программе "Всьо по бєспрєдєлу" на Апостроф ТВ. Он заявил, что собирается подать заявление в правоохранительные органы о возможной государственной измене со стороны главы ОП и его попытке скрыть это преступление.

"По моему убеждению и по данным моих источников, именно Андрей Ермак звонил в Беларусь и подал сигнал руководителям некоторым в белорусской власти (кому конкретно, мы не знаем) о том, что едет опасная группа, присмотритесь к ней внимательно. То есть информация была не конкретная. Но достаточна для того, чтобы это была наводка, к сожалению, и для того, чтобы белорусские спецслужбы задержали эту группу", – отметил Бутусов.

Он добавил, что уголовное производство уже зарегистрировано, дело находится под контролем Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора.

"Дело не лежит просто в столе. Оно очень медленно, под большим давлением, но все же немного двигается. Под давлением юридических обстоятельств. Зарегистрировано производство, ему нужно давать ход. Иначе тот, кто его просто уничтожит, закроет, возьмет на себя ответственность за сокрытие преступления", – добавил журналист.

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