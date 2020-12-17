Ермак на 12 голов выше Шмыгаля, – СМИ опубликовало забавный рейтинг

Алексей Титофф Политика 15:15, 17.12.2020 Обновлено: 15:30, 17.12.2020

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оказался ниже по статусу, чем должность главы Офиса президента Андрея Ермака и его заместителей. Разрыв между ними составил 12 позиций.

Об этом говорит рейтинг издания "Фокуса" за 2020 год – "100 самых влиятельных украинцев". Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский возглавил этот рейтинг.

Второе место в ТОПе занял глава ОП Ермак. За ним сразу следует советник руководителя Офиса Михаил Подоляк, который занимается медийным сектором – налаживает отношения со СМИ не только для Ермака, но и Зеленского.

Табачный монополист, глава компании TEDIS Ukraine Борис Кауфман назван четвертым в Украине по степени влиятельности. За ним следует заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко

Глава Кабинета министров Шмыгаль в этом рейтинге оказался лишь на 14 месте. Выше него даже министр внутренних дел Арсен Аваков – 8 место.

Отметим, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова получила 11 место в рейтинге, а глава Верховной Рады Дмитрий Разумков – 12.

Рейтинг "100 самых влиятельных украинцев"
Фокус
Рейтинг "100 самых влиятельных украинцев"
Фокус

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