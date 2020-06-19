Ермак, Ляшко и Трофимов заплатят по 17 тысяч штрафа за посиделки с Зеленским в кафе "Лямур"

Суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя председателя ОПУ Сергея Трофимова и главного санитарного врача Виктора Ляшко на 17 тысяч гривен каждому за нарушения карантина.

Об этом "Главкому" сообщили в пресс-службе Хмельницкого горрайонного суда. Чиновников признали виновными в нарушении ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что также штраф в 17 тысяч гривен получил и владелец кафе "Лямур", в котором пили кофе чиновники.

Отдельно в судебных постановлениях указано, что Ермак, Трофимов и Ляшко имеют 10 дней со дня вынесения решений, чтобы подать апелляции в Хмельницкий апелляционного суда.

Напомним, что рассмотрение дела о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина во время посещения Хмельницкого передали в Верховный суд Украины.

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