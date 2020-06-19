Ермак, Ляшко и Трофимов заплатят по 17 тысяч штрафа за посиделки с Зеленским в кафе "Лямур"
Суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя председателя ОПУ Сергея Трофимова и главного санитарного врача Виктора Ляшко на 17 тысяч гривен каждому за нарушения карантина.
Об этом "Главкому" сообщили в пресс-службе Хмельницкого горрайонного суда. Чиновников признали виновными в нарушении ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Отмечается, что также штраф в 17 тысяч гривен получил и владелец кафе "Лямур", в котором пили кофе чиновники.
Отдельно в судебных постановлениях указано, что Ермак, Трофимов и Ляшко имеют 10 дней со дня вынесения решений, чтобы подать апелляции в Хмельницкий апелляционного суда.
Напомним, что рассмотрение дела о штрафе президенту Владимиру Зеленскому за нарушение карантина во время посещения Хмельницкого передали в Верховный суд Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Владимиру Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина во время рабочей поездки в Хмельницкий.
Это произошло после публикации фото, на котором в одном из городских кафе глава государства сидит за столиком, несмотря на карантинные ограничения.
На снимке также присутствовал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. В социальных сетях его обвинили в двойных стандартах и заявили, что теперь в стране "не будет никаких карантинов".
Однако Ляшко сказал, что посещение президентом Зеленским кафе в Хмельницком не было нарушением карантина: так как он, по его словам, проверял готовность заведений общепита к открытию внутри помещений.
Однако Зеленский согласился оплатить штраф, заявив, что готов нести ответственность, если что-то нарушил.