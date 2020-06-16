Ермак лоббирует тесные взаимоотношения с Россией из-за личной выгоды, – Лерос назвал суммы

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак лоббирует тесные взаимоотношения с Россией, так как преследует свои корыстные цели.

Об этом в интервью Янине Соколовой рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос со ссылкой на свои источники.

"Ермак лоббирует тесные отношения с РФ, потому что ему пообещали с каждой 1000 кубометра газа по 10 долларов через фирму-прокладку, которую он предоставит. Поэтому для него это личный корыстный интерес добиться тесных отношений Украины и России", – сказал политик.

Лерос также назвал Ермака "ларечником", комментируя его корыстную натуру.

"Я его называю ларечником, потому что он "крышевал" ларьки и помогал получать разрешения. Вот это натура ларечника, это не бизнесмен", – добавил нардеп.

Кроме того, Лерос сообщил, что Ермак на посту главы ОПУ ведет себя как вице-президент, что никак не соответствует его должности.

"После назначения Ермака на пост главы ОПУ появился некий оккупированный доступ к президенту. Пока Ермак находится на своей должности к главе государства будет трудно достучаться. Рейтинг президента топит его коррумпированное и гнилое окружение", –подытожил депутат.

Как писал OBOZREVATEL: