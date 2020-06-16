Ермак лоббирует тесные взаимоотношения с Россией из-за личной выгоды, – Лерос назвал суммы
Глава ОПУ Андрей Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак лоббирует тесные взаимоотношения с Россией, так как преследует свои корыстные цели.
Об этом в интервью Янине Соколовой рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос со ссылкой на свои источники.
"Ермак лоббирует тесные отношения с РФ, потому что ему пообещали с каждой 1000 кубометра газа по 10 долларов через фирму-прокладку, которую он предоставит. Поэтому для него это личный корыстный интерес добиться тесных отношений Украины и России", – сказал политик.
Лерос также назвал Ермака "ларечником", комментируя его корыстную натуру.
"Я его называю ларечником, потому что он "крышевал" ларьки и помогал получать разрешения. Вот это натура ларечника, это не бизнесмен", – добавил нардеп.
Кроме того, Лерос сообщил, что Ермак на посту главы ОПУ ведет себя как вице-президент, что никак не соответствует его должности.
"После назначения Ермака на пост главы ОПУ появился некий оккупированный доступ к президенту. Пока Ермак находится на своей должности к главе государства будет трудно достучаться. Рейтинг президента топит его коррумпированное и гнилое окружение", –подытожил депутат.
Как писал OBOZREVATEL:
Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.
На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.
Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.
Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.
Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.
Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис не брал деньги за трудоустройство на должности в органах власти.