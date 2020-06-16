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Ермак лоббирует тесные взаимоотношения с Россией из-за личной выгоды, – Лерос назвал суммы

Тимур Григоренко
Тимур Григоренко
Политика
3,4 т.
Ермак лоббирует тесные взаимоотношения с Россией из-за личной выгоды, – Лерос назвал суммы

Глава ОПУ Андрей Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак лоббирует тесные взаимоотношения с Россией, так как преследует свои корыстные цели.

Об этом в интервью Янине Соколовой рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос со ссылкой на свои источники.

"Ермак лоббирует тесные отношения с РФ, потому что ему пообещали с каждой 1000 кубометра газа по 10 долларов через фирму-прокладку, которую он предоставит. Поэтому для него это личный корыстный интерес добиться тесных отношений Украины и России", – сказал политик.

Лерос также назвал Ермака "ларечником", комментируя его корыстную натуру.

"Я его называю ларечником, потому что он "крышевал" ларьки и помогал получать разрешения. Вот это натура ларечника, это не бизнесмен", – добавил нардеп.

Кроме того, Лерос сообщил, что Ермак на посту главы ОПУ ведет себя как вице-президент, что никак не соответствует его должности.

"После назначения Ермака на пост главы ОПУ появился некий оккупированный доступ к президенту. Пока Ермак находится на своей должности к главе государства будет трудно достучаться. Рейтинг президента топит его коррумпированное и гнилое окружение", –подытожил депутат.

Как писал OBOZREVATEL:

  • Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

  • На них фигуранты обсуждают назначения за взятки и то, как проходит отбор кандидатов.

  • Также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

  • Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака". В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

  • Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

  • Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку.

  • Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис не брал деньги за трудоустройство на должности в органах власти.

УкраинаОфис президента Андрей ЕрмакГео Лерос
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  1. /Политика