Меня не удивила информация о том, что это Маша Фокина пристроить своего дедушку Витольда Фокина в ТКГ в Минске, благодаря своему давнему знакомству с Ермаком. Беда группы людей, которая пришла к власти, не только в том, что они неопытные и некомпетентные, но и в том, что они настолько глупы, что на должности подбирают людей не учитывая их опыт, компетенции и соответствие, а лишь по знакомству или лояльности. В итоге, дураки подбирают себе знакомых дураков. Это объясняет не только провальную кадровую политику Зеленского, но и множественные его провалы в управлении государством, в экономике и в дипломатии, которой занимается ОП. Единичные качественные назначения - это исключение из правил и они подтверждают все вышесказанное.

Единственное, о чем соврала внучка Фокина - это о том, что Ермак друг детства. У них разница в возрасте в 14 лет. Это значит, что когла Маше было 7 лет, то Ермаку 21, а когда ей 12, то ему 26. Такой себе друг детства. Они познакомились значительно позже и их сблизило... общее хобби. Но речь ведь не об этом. А о том, что теоретически Маша по знакомству могла пристроить своего охранника в министры обороны. Вот теперь и думайте кто и кому протекцию у Зеленского организовал, чтобы должность получить или награду.

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