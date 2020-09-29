Ермак: Фокин должен уйти из ТКГ

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выступил за то, чтобы Витольд Фокин покинул Трехстороннюю контактную группу по Донбассу, где он занимает должность заместителя главы делегации Леонида Кравчука.

Об этом Ермак написал вечером во вторник, 29 сентября, на своей странице в Facebook. Так он отреагировал на резонансные заявления Фокина о войне, в частности, о том, что он якобы не видит войны между Украиной и Россией.

"Моя личная позиция – господин Фокин должен уйти из ТКГ", – написал Ермак.

Он отметил, что официальная позиция Украины не изменилась. Россия – агрессор, который оккупировал Крым и развязал войну на Донбассе. Глава ОП подчеркнул, что ТКГ не принимает никаких решений, а является "логистической площадкой для согласования деталей и договоренностей, которые достигаются лидерами "нормандского формата".

В то же время он частично вступился за первого премьер-министра Украины:

"Разве это господин Фокин согласовал обязательства провести выборы в ОРДЛО не после, а до возвращения Украине контроля над границей с Россией? Нет, не Фокин. Может господин Фокин согласовал обязательства консультироваться относительно изменений украинского законодательства? Нет, не Фокин. А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин.

Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны. И самое главное. Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина".

Напомним, ранее внучка Витольда Фокина Мария рассказала, что дружит с главой ОП Андреем Ермаком. По ее словам, экс-премьер получил должность в ТКГ именно благодаря тому, что она знакома с Ермаком. Она рассказывала, что Фокин и Ермак нашли общий язык относительно методов завершения войны на Донбассе.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Фокин, выступая перед депутатами, еще раз повторил, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Комментируя свои резонансные заявления, Фокин подчеркнул, что смысл в амнистии будет только в том случае, если она станет именно всеобщей.

Но большой резонанс у депутатов вызвал ответ Фокина на вопрос, ведется ли сейчас война с Россией. "Ни одного подтверждения, что ведется война между РФ и Украиной, я не вижу", – сказал он.

Ранее он также рассказал о возможном компромиссе с РФ – Украина соглашается на всеобщую амнистию на Донбассе, а Россия снимает требование о внесении особого статуса в Конституцию.

Помимо этого, Фокин заявил, что готов вести переговоры с главарями "Л/ДНР", если будет соответствующее поручение президента или Верховной Рады.

Также он успел он заявить, что война в Донбассе началась из-за языкового вопроса.