Ермак анонсировал встречу советников "нормандской четверки"

Встреча советников глав стран "нормандской четверки" может состояться в январе 2021 года.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналистам заявил, что "работа в нормандском формате не прекращается ни на день".

Также, по его словам, с начала следующего года начнется работа по разминированию на 19 согласованных участках на Донбассе.

"Согласованы четыре зоны разведения на Донбассе", – добавил Ермак.

Говоря о ситуации с безопасностью, он подчеркнул, что "от коронавируса умирает значительно больше людей, чем от военных действий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что следующая встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине может произойти до Нового года.

Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину Парижского саммита лидеров стран "нормандского формата" 9 декабря опубликовал в соцсети фото с президентом России Владимиром Путиным, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Подробно ознакомиться с итогами саммита в "нормандском формате" можно в статье OBOZREVATEL о ключевых достигнутых договоренностях год назад.