"Ермак – агент ГРУ" и новые залеты Коли Оболонского: Лерос обнародовал второй выпуск разговоров Тищенко и Комарницкого

Народный депутат Украины Гео Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого и одного из его партнеров.

Ролик появился на YouTube-канале Лероса. В нем фигуранты переговоров обсуждают, как отбелить репутацию Тищенко, угрозы Леросу, а также информацию о том, что глава Офиса президента Андрей Ермак – "агент ГРУ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Угрозы Леросу

На "пленках" Комарницкий обсуждает с одним из своих партнеров и непосредственно с Тищенко способы запугивания Гео Лероса.

"Я говорю о том, что не знаком ни с Леросом, ни с Дубинским. Дел общих не имел. А вы знаете, какая сейчас ответственность за то, что я ему ухо откручу? 17 тысяч гривен. Вот поставлю камеру, скажу "Здрасьте", отвинчу ухо. Мы же играем в шахматы, а не в этот. А я предлагаю сыграть в Чапаева. Подумайте, я могу это сделать. Я организую, их просто примут на взятке. Одного и второго. Просто примут без каких-то публичных дискуссий. Их грамотно собьют", – говорит Комарницкий.

"Смотрите, подумайте, пожалуйста, об этом. Я буду на связи. Но должна быть программа по Дубинскому, по Леросу. Может, я его обниму в ресторане, чтобы он пунцовый стал. Баллончиком его покрасить, приобнять, зеленочкой облить. Пробежаться. Сколько он бегает? Могу наручниками пристегнуть и 10-ку пробежаться, так, чтобы кайфонули", – добавил человек, голос которого похож на Комарницкого.

"Смотрящий" подчеркнул, что таким образом хочет отомстить Леросу за озвучивание "гадостей" о нем. Якобы за это нужно отвечать "по нашему закону", говорит Комарницкий.

"О, бл*ть, может какое-то ведро грязи вылить ему на голову? Вылить г*вна и сказать: "Вот, на тебе". На камеру. То есть можно взять камеру, зарядить ему по е*алу и заплатить сразу ему, 17 тыс. грн. Ты подумай, мне кажется, что нам надо что-то яркое", – озвучил он свою идею уже в разговоре с Тищенко.

Тищенко и Комарницкий обсуждают заказное интервью для "отбеливания"

Не менее резонансная часть "пленок" – обсуждение заказного интервью для отбеливания репутации Тищенко и Комарницкого. В разговоре соратники думают, как правильно расставить приоритеты и вести беседу. Также поднимается вопрос тем для интервью. Разговор ведется между нардепом, Комарницким и неким Антоном из "Вестей".

Ключевые темы – открещивание от коррупции при строительстве Подольско-Воскресенского моста, травля Лероса и оправдания "смотрящего" по Киеву.

"История очень простая: в адрес как бы от Воскресенского моста. И наверное сам мост. От моего дома, смотрите, слушайте, планы моего дома искали, Воскресенский мост. Планы моего дома, где живет трое моих детей, четверо моих детей. Одна жена, четверо детей, врываются охранники вооруженные. Больше 20 человек, Антон, в бронежилетах, оцепляют дом, осталось только танки подтянуть", – озвучивает свои идеи Комарницкому Тищенко.

"Где вот такое отношение к бизнесу в стране после того, как президент пообещал любому бизнесмену, который вкладывает в Украину бизнес-няню. Есть информация, что они хотели подкинуть в дом оружие и наркотики", – добавил скандальный нардеп.

В свою очередь Антон из "Вестей" предлагает поднять тему "конфликта Вавриш, Богдан и еще нормальные".

Также собеседники подчеркивают, что в интервью обязательно нужно упомянуть нардепов Дубинского и Лероса.

"А информация о том, что меня охраняет "Альфа". Он, Лерос, первый об этом написал. У него, у этого г г*внюка есть официальный ответ от СБУ. Он же об этом не говорит", – подключился к разговору Комарницкий.

"Шо с хозяином "Вестей" ты думаешь? Как у тебя отношения? Чтоб просто я не оказался в странной ситуации. Только поговори со Степой, нормально. Уровень высокий", – обращается к Антону "смотрящий".

Обращение Лероса к Зеленскому из-за Ермака "агента ГРУ"

В конце ролика Лерос эмоционально обратился к президенту Владимиру Зеленскому и обвинил его в приведении к власти вражеских агентов, бандитов и коррупционеров.

"Это Зеленский сделал Тищенко депутатом, а Комарницкого – "смотрящим" по Киеву. Он сделал вторым или даже первым человеком в государстве агента ГРУ РФ господина Ермака, который полностью работает в интересах врага. Это не Ермак или Тищенко виноваты в коррупции и бандитизме – это вы, господин президент! Идите в отставку, потому что украинцы снесут на х*р ваш режим. ДумайТЕ!" – сказал Лерос.

По слухам, в 90-х Тищенко был активным участником преступных группировок, благодаря помощи которых сколотил целое состояние.

Судя по ряду расследований, ресторатором Николай Тищенко стал не просто так. Стартовый капитал для своего бизнеса он заработал отнюдь не честным путем. Так, по информации издания "Открытая Украина", ранее шоумен имел воровскую кличку "Коля Оболонский".

По некоторым сведениям, в 1988 году он связался с преступной группировкой и, достигнув определенных успехов, с шумом из нее ушел. Сейчас, говорят источники, ресторатор распрощался с бандитским прошлым, однако якобы и дальше прибегает к незаконным методам ведения бизнеса.

Чем еще отличился Тищенко

Николай Тищенко является кумом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Бывший глава ОП Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону говорил о немалом влиянии Тищенко на президента Владимира Зеленского.

"Тищенко не просто моральный авторитет, но и визионер. Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента", – заявил он. Сам Тищенко известен своими курьезами. В мае 2019 года он принял участие в развлекательном шоу "Караоке на колесах", где под музыку в машине станцевал тверк.

Осенью прошлого года Тищенко оконфузился из-за "формулы Штайнмайера". Решение конфликта на Донбассе он попытался объяснить через "насос" и "резиновую куклу".

В апреле стало известно, что ресторан Тищенко "Велюр" в Киеве открыто работает во время жесткого карантина. За это он попал под шквал критики украинцев.

А когда на столичных Позняках взорвался жилой дом, нардеп приехал к пострадавшим жильцам с лимонами, якобы им нужны витамины.

В мае пранкер Джокер узнал о тайной встрече Тищенко с так называемым смотрящим за Киевом бизнесменом Денисом Комарницким. "До 9 вечера партнеры о чем-то терли. А после разъехались по домам", – сообщил Джокер.

В июне Тищенко занялся обустройством песочниц на столичных детских площадках. При этом рабочие явно перестарались, наполнив песочницы с горкой. Это рассмешило пользователей соцсетей.

Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил, что Тищенко и Комарницкий подкупают избирателей похищенным с площадки ОАО "Мостострой" песком. Речь идет о земельном участке площадью 16,7951 га, расположенном по ул. Промышленной в Голосеевском районе Киева.

По информации активистов, "Мостострой" контролируется Тищенко и Комарницким и незаконно намывает песок на площадке коммунальной собственности. Из-за преступной деятельности киевляне теряют миллионы гривен, а из-за бесконтрольного намыва страдает экосистема Днепра.

Кто такой Комарницкий

С 2008 по 2014 год – депутат Киевсовета VI созыва. Был сопредседателем фракции "Блока Леонида Черновецкого", членом постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

В августе 2010 года он был избран председателем наблюдательного совета ПАО "Киевгорстрой".

В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Комарницкого к двум годам условно за избиение адвоката Гранцева. После смены власти в 2019 году Комарницкий стал новым "смотрящим" на киевском рынке недвижимости. По утверждению СМИ, глава Офиса президента Андрей Ермак через Комарницкого взял под свой контроль практически все крупные тендеры в Киеве и через своих людей занимается вымыванием средств из столичного бюджета.

В мае 2020 года Джокер обнародовал аудио, на котором якобы Комарницкий требует от замглавы КГГА Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами.

Тогда Лерос требовал от ОП прокомментировать связи со "смотрящим" Комарницким и его влияние на власти Киева.

Также стоит отметить, что в списке партии "Перемога Пальчевського" на выборах в Киевсовет есть Александр Сергеевич Комарницкий – скорее всего, брат Дениса Комарницкого.