Эпопея продолжается: на скандальном 210 округе суд поддержал Приходько

На скандальном 210-м округе, что в Черниговской области, продолжается волокита с окончательным подсчетом голосов после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Как сообщает NizhynNEWS, 28 июля Шестой апелляционный админсуд рассмотрел иск кандидата в народные депутаты на 210-м избирательном округе Бориса Приходько в окружную избирательную комиссию и полностью ее удовлетворил.

Согласно решению суда, установлено:

Противоправной бездеятельность ОИК №210 по непринятию протоколов о повторном пересчете голосов на отдельных участках.

Противоправные действия ОИК №210 о нарушении процедуры пересчета голосов избирателей на отдельных участках.

Признано противоправным и отменено решение ОИК №210 о признании голосования на отдельном участке недействительным.

Также установлен факт систематических нарушений ОИК №210 Конституции и Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

В штабе кандидата расценивают решение суда как шаг к справедливому установлению результатов выборов в округе №210.

Выборы "Прямой"

Напомним, что на выборах в округе №210 СМИ сообщали о многочисленных нарушениях, в том числе и во время приема протоколов УИК в окружной избирательной комиссии.

Говорилось о нарушении порядка ведения заседания ОИК, в том числе системное нарушение кворума, и никто не контролировал количество членов комиссии, присутствующих на заседании.

Кроме того, окружная избирательная комиссия сделала длительный перерыв в своей работе, хотя в соответствии с законом, ее заседание должно быть непрерывным. Выявлены факты неконтролируемого хранения избирательной документации.

В день голосования на УИК наблюдатели кандидатов и представители Комитета избирателей Украины фиксировали нарушения на участках. Также задокументировано вмешательство полиции в избирательный процесс в интересах одного из кандидатов и бездействие в отношении всех остальных. Заявления об этих фактах прозвучали на всеукраинском уровне.

24 июля под стенами ОИК в знак протеста против фальсификаций состоялся митинг.

Также акция протеста прошла под Черниговским окружным административным судом, который рассматривал исковое заявление Бориса Приходько на системные нарушения в деятельности ОИК.

В понедельник, 29 июля, в 11:00 состоится еще одно заседание Черниговского окружного административного суда по иску кандидата в народные депутаты в 210-м избирательном округе Бориса Приходько. На заседании будут требовать пересчета голосов на избирательных участках округа, на которых странным образом менялся результат после дня волеизъявления граждан и фиксировались грубые нарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который по результатам экзит-полов занял второе место, угрожал членам окружной избирательной комиссии. Он не желает мириться с победой самовыдвиженца Бориса Приходько.

Приходько пожаловался на фальсификации в подсчете голосов на 210-м округе во время внеочередных выборов в Верховную Раду.

В связи с этим жители города Прилуки (Черниговская область) собрались на массовый митинг под стенами окружной избирательной комиссии 210-го округа.

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