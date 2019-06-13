"Эпоха бедности завершилась?" Геращенко разгромила Зеленского за "шутки" о тарифах

Вице-спикер Верховной Рады, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала заявление команды президента Украины Владимира Зеленского о том, что обещание снизить тарифы для населения было просто шуткой.

Своей позицией по этому поводу поделилась она в эфире телеканала "Прямий" в четверг, 13 июня. Так, Геращенко заявила, что предвыборная пора всегда сопровождается большим количеством количеством обещаний.

"Вы все уже заметили завершение эпохи бедности, вранья? Все заметили снижение тарифов? Нам уже сказали, что об этом шутили. Все, кто голосовал за снижение тарифов, должны это услышать", – отметила она.

Ирина Геращенко Униан

Как сообщал OBOZREVATEL:

В команде Зеленского заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов для украинцев. Он сказал, что глава государства просто шутил.

Вскоре Герус извинился, назвав свою реплику "неудачной фразой".

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