ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
БлогиМир

/Новости политики

"Эпоха бедности завершилась?" Геращенко разгромила Зеленского за "шутки" о тарифах

4.7тЧитать материал на украинском

Вице-спикер Верховной Рады, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко раскритиковала заявление команды президента Украины Владимира Зеленского о том, что обещание снизить тарифы для населения было просто шуткой.

Своей позицией по этому поводу поделилась она в эфире телеканала "Прямий" в четверг, 13 июня. Так, Геращенко заявила, что предвыборная пора всегда сопровождается большим количеством количеством обещаний.

"Вы все уже заметили завершение эпохи бедности, вранья? Все заметили снижение тарифов? Нам уже сказали, что об этом шутили. Все, кто голосовал за снижение тарифов, должны это услышать", – отметила она.

Новости
Представителя Зеленского поймали на лжи о тарифах на газ: видеофакт

Ирина Геращенко

Ирина Геращенко

Униан

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В команде Зеленского заявили, что вопрос снижения коммунальных тарифов не является прерогативой президента.

  • Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский напрямую не обещал снижения тарифов для украинцев. Он сказал, что глава государства просто шутил.

  • Вскоре Герус извинился, назвав свою реплику "неудачной фразой".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
7
Смешно
28
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Турчин Сергей
Турчин Сергей
Где доллар не выше 10грн.который обещал Поросенок?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
4

Блоги / мнения

ads pixel