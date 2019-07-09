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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Эпизод из нашумевшего ролика Гриценко "включили" в "Игру престолов"

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Пользователи сети вставили эпизод из предвыборного ролика с лидером партии "Громадянська позиція" Анатолием Гриценко в сцену культового сериала "Игра престолов".

Соответствующий ролик политик опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

Гриценко стал "героем" эпизода "Игры престолов"

Гриценко стал "героем" эпизода "Игры престолов"

"Народное творчество гуляет в сети", – подписал Гриценко под видео, на котором представлена сцена из финального сезона сериала с Королем Ночи, которого убивает Арья Старк.

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Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Кадр из видео

Перед тем, как героиня нанесла сокрушительный удар кинжалом из валирийской стали, пользователи вставили многозначительный кивок Гриценко.

Стоит отметить, что ролик "взорвал" интернет. Только на странице лидера партии "Громадянська позиція" всего за два часа он набрал 3,1 тыс. просмотров и 121 отметку "нравится".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко снялся в предвыборном ролике, где было показано, как люди, похожие на Путина и Зеленского, играют в шахматы. Момент именно из этого видео вставили в "Игру престолов".

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Теги
Игра престолов 8 курьез видео
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