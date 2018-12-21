Епифаний озвучил численность новой церкви в Украине

Православная Церковь Украины на данный момент насчитывает около семи тысяч приходов.

Об этом заявил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Он также добавил, что ожидает роста количества общин уже после получения Томоса об автокефалии, сообщает ТСН.

При этом митрополит заверил, что не считает погоню за численностью правильным путем развития для церкви. Именно поэтому он не захотел отвечать на вопрос, сколько приходов можно ожидать в составе ПЦУ на конец следующего года.

Митрополит Епифаний Корреспондент

"Я бы не хотел ставить задачу, чтобы количественно увеличить. Переходы должны происходить только свободным путем, чтобы община проявляла право свободного выбора", — пояснил Епифаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее митрополит ПЦУ также заявил, что отношения между православными христианами в Украине должны быть мирными и конструктивными. К примеру, руководство Поместной Церкви открыто к диалогу с духовенством Московского патриархата.