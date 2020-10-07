Эпидемия COVID-19 в Украине превратилась в угрозу, соизмеримую с российской агрессией, – Герасимов

Эпидемия коронавируса для Украины превратилась в угрозу, соизмеримую с российской агрессией.

Об этом сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил во время брифинга в офисе партии. По его убеждению, обороноспособность государства напрямую зависит от преодоления болезни, в том числе и среди военных.

"Очень важно понимать всем, и прежде всего Зеленскому, что сегодня по уровню опасности для Украины пандемия коронавируса уже стала на одну ступень рядом с российской агрессией. Более того – обороноспособность государства напрямую зависит от преодоления болезни и сохранения здоровья среди военнослужащих и гражданского населения. В войне принимает тот, кто здоровый в том числе", – добавил он.

Он напомнил, как в 19-м году эпидемия тифа стала одной из причин, которая подкосила сопротивление украинской армии против красного нашествия большевиков.

"Не дай Бог, чтобы сейчас ситуация повторилась. Поэтому сегодня одно из ключевых противодействий эпидемии – это массовые тестирования. И здесь – мы неоднократно об этом говорили – Украина является худшей в Европе по показателям на количество населения. И что еще хуже, мы в несколько раз уступаем по проведению тестов на количество населения даже стране-агрессору", – подчеркнул народный депутат.

"Сейчас были бы в случае эти мифические 10 млн тестов, которые Зеленский встречал на коммерческих рейсах, которые после этого никто не видел", – сказал Герасимов.

Он отметил, что масштабы эпидемии коронавируса в Украине – это результат некомпетентности и бездеятельности власти Зеленского.

"Дня нашей с вами страны эпидемия коронавируса составляет не меньшую опасность, чем российская агрессия. Это произошло потому, что некомпетентность, непрофессионализм, а теперь мы уже видим, и бездействие и другие" приоритеты "власти привели к этой ситуации", – подчеркнул политик.